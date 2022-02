LIVE MotoGP | Test Mandalika 2022 in DIRETTA | Fabio Quartararo al comando davanti ad Aleix Espargarò e Francesco Bagnaia

Leggi su oasport

03.00 Si migliora anche(1'31?275) che ora è secondo. 02.57 POL ESPARGARO'! Lo spagnolo della Honda ferma il cronometro a 1'31?060 al suo decimo giro completato migliorando anche il tempo di Luca Marini e portandosicosì momentaneamentea tutti. 02.54realizza un 1'31?335 al suo quattordicesimo giro e si porta alandando a 46 centesimi dal miglior tempo della giornata di ieri (1'31?289) realizzato da Luca Marini. 02.51 Rientra in pit, c'è parecchio movimento sul circuito in questa fase quando ci avviciniamo al termine della prima ora di giornata. 02.48 Risponde subito ...