Live Genoa-Salernitana 1-1: Bonazzoli risponde a Destro (Di domenica 13 febbraio 2022) È l'ultima spiaggia per Genoa e Salernitana che chiudono la classifica pericolosamente lontane dalla zona salvezza. Servono i tre punti a entrambi per tornare a sperare. La... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 febbraio 2022) È l'ultima spiaggia perche chiudono la classifica pericolosamente lontane dalla zona salvezza. Servono i tre punti a entrambi per tornare a sperare. La...

Advertising

romanewseu : LIVE Serie A, fine primi tempi: Empoli e Verona in vantaggio. Pareggio tra Genoa e Salernitana #RomanewsEU… - Salernogranata : LIVE. Genoa-Salernitana 1-1: risponde Bonazzoli alla rete di Destro - pianetagenoa : LIVE VIDEO - Genoa-Salernitana, La Voce del Patrone Rossoblù: commento nell'intervallo - - RealTlkFootball : RT @Bonetti: Genoa BB and AB (before Blessin and after Blessin) Before Blessin: Fiorentina 6-0 Genoa Milan 3-1 Genoa Genoa 0-1 Spezia Aft… - footitalia1 : RT @Bonetti: Genoa BB and AB (before Blessin and after Blessin) Before Blessin: Fiorentina 6-0 Genoa Milan 3-1 Genoa Genoa 0-1 Spezia Aft… -