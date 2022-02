In Ucraina è già iniziata una guerra ibrida. Tutti gli aggiornamenti (Di domenica 13 febbraio 2022) La Russia ha già iniziato una guerra “ibrida” fatta di pressione economica, cyberattacchi e una nuova tattica, quella dei falsi allarmi bomba. L’obiettivo di Mosca, riporta il Wall Street Journal citando fonti di Kiev, è indebolire l’Ucraina e seminare panico, provocando malcontento e proteste simili a quelle fomentate nell’Est del Paese nel 2014 per giustificare un intervento. La polizia Ucraina ha ricevuto quasi 1.000 messaggi anonimi nel mese di gennaio, soprattutto via email, con falsi allarmi bomba in circa 10.000 luoghi, dalle scuole alle infrastrutture essenziali. GLI AVVERTIMENTI DI WASHINGTON All’indomani della telefonata tra i presidenti Joe Biden e Vladimir Putin, Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, è tornato a parlare del rischio di un’invasione russa ... Leggi su formiche (Di domenica 13 febbraio 2022) La Russia ha già iniziato una” fatta di pressione economica, cyberattacchi e una nuova tattica, quella dei falsi allarmi bomba. L’obiettivo di Mosca, riporta il Wall Street Journal citando fonti di Kiev, è indebolire l’e seminare panico, provocando malcontento e proteste simili a quelle fomentate nell’Est del Paese nel 2014 per giustificare un intervento. La poliziaha ricevuto quasi 1.000 messaggi anonimi nel mese di gennaio, soprattutto via email, con falsi allarmi bomba in circa 10.000 luoghi, dalle scuole alle infrastrutture essenziali. GLI AVVERTIMENTI DI WASHINGTON All’indomani della telefonata tra i presidenti Joe Biden e Vladimir Putin, Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, è tornato a parlare del rischio di un’invasione russa ...

