Il 72enne ucciso con una decina di colpi di pistola a Lanciano

Un uomo di 72 anni è stato ucciso questa mattina a Lanciano, provincia di Chieti, in Abruzzo. Il delitto è avvenuto in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita, a poche centinaia di metri dalla casa del 72enne. Francesco De Florio De Grandis era a piedi e come al solito era uscito verso le 8 per recarsi in chiesa, quando all'improvviso è stato raggiunto da una decina di colpi di pistola. Per l'omicidio, al momento, è stato fermato un vicino di casa. Sono stati gli inquilini dei palazzi che si affacciano sulla via a dare l'allarme e a riferire ai carabinieri che avevano visto un uomo che seguiva la vittima armato e che gli ha sparato dietro fino a che non l'ha colpito e non lo ha visto accasciarsi a terra. Sul posto, su cui è arrivato anche il pm Serena Rossi, della ...

