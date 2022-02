Gli eroi delle small nations

Leggi su gqitalia

(Di domenica 13 febbraio 2022) Lasciate perdere l’oro. Guardate loro. Nel giorno dei giganti – con Marco Odermatt a prendersi l’oro più atteso per la Svizzera - a svettare sono , quelli che in Coppa arrivano dopo. Abitano nelle retrovie del ranking e quando tagliano il traguardo, interviste e abbracci sono già in corso e la premiazione (degli altri) sta per iniziare. Li chiamano gli atleti after the music, fuori tempo massimo. Eppure alle Olimpiadi può capitare che la loro performance che arriva sui titoli di coda, possa meritarsi un titolo sui media. Perché dietro ad ogni sciatore c’è sempre un atleta, ma soprattutto un ragazzo che sogna e fatica come gli altri. E in fondo il barone Pierre de Coubertin lo aveva detto: l’importante è partecipare. Mondiali ed Olimpiadi riservano un contingente di posti ad atleti di queste nazioni piccole, almeno negli sport invernali e che spesso non vengono da una tradizione alpina ...