Formazioni ufficiali Genoa Salernitana | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/2022.: Sirigu, Hefti, Maksimovic, Vanheusden, Vasquez, Sturaro, Badelj, Portanova, Ekuban, Yeboah, Destro. All. Blessin: Sepe, Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri, Ederson, Radovanovic, Coulibaly L., Verdi, Djuric, Bonazzoli. All. Colantuono L'articolo proviene da Calcio News 24.