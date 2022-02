Crisi Ucraina, la partita si gioca (anche) in Libia: le mosse russe (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 feb – Dall’Ucraina alla Libia è un attimo, vediamo perché. Mosca punta a riaprire la propria ambasciata a Tripoli, entro giugno. Ha chiuso la sede diplomatica nel 2014 in un contesto di deterioramento della situazione della sicurezza, ma a differenza di altri Paesi, la Russia non l’ha mai riaperta. I suoi diplomatici non sono stati i benvenuti in Tripolitania, a causa del forte sostegno dato al generale “ribelle” della Libia orientale, il capo dell’Esercito nazionale libico (LNA) Khalifa Haftar, sostenuto dalla forza paramilitare russa Wagner. Leggi anche: “A Tripoli combattiamo per salvare Roma”: il rap dei mercenari russi della Wagner (Video) Libia, le mosse russe L’uomo chiave russo in Libia è l’incaricato d’affari Jamshed Boltaev. Questo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 13 febbraio 2022) Roma, 13 feb – Dall’allaè un attimo, vediamo perché. Mosca punta a riaprire la propria ambasciata a Tripoli, entro giugno. Ha chiuso la sede diplomatica nel 2014 in un contesto di deterioramento della situazione della sicurezza, ma a differenza di altri Paesi, la Russia non l’ha mai riaperta. I suoi diplomatici non sono stati i benvenuti in Tripolitania, a causa del forte sostegno dato al generale “ribelle” dellaorientale, il capo dell’Esercito nazionale libico (LNA) Khalifa Haftar, sostenuto dalla forza paramilitare russa Wagner. Leggi: “A Tripoli combattiamo per salvare Roma”: il rap dei mercenari russi della Wagner (Video), leL’uomo chiave russo inè l’incaricato d’affari Jamshed Boltaev. Questo ...

