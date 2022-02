Corsport: il Napoli ha paura, l’Inter ha carattere (Di domenica 13 febbraio 2022) Napoli-Inter 1-1, l’analisi di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. La partita del Napoli è tutta nell’esitazione di Ounas, che sciupa l’ultima occasione per segnare, passando indietro la punizione sulla trequarti avversaria a dieci secondi dal termine. La partita dell’Inter la racconta l’intelligenza di Dzeko in uno dei suoi tanti rientri a centrocampo, dove dimostra che la regia nel calcio è anzitutto una questione di testa. Eccola Napoli-Inter: la paura contro il carattere. l’Inter sul campo è più debole, ma sa gestire con una razionalità esemplare il momento più difficile della stagione. E c’è il Napoli che sul campo è più forte, ma non sa di esserlo. E anche nella ripresa, quando il panico lo attanaglia e il possesso palla passa dal 52 al ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 febbraio 2022)-Inter 1-1, l’analisi di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. La partita delè tutta nell’esitazione di Ounas, che sciupa l’ultima occasione per segnare, passando indietro la punizione sulla trequarti avversaria a dieci secondi dal termine. La partita della racconta l’intelligenza di Dzeko in uno dei suoi tanti rientri a centrocampo, dove dimostra che la regia nel calcio è anzitutto una questione di testa. Eccola-Inter: lacontro ilsul campo è più debole, ma sa gestire con una razionalità esemplare il momento più difficile della stagione. E c’è ilche sul campo è più forte, ma non sa di esserlo. E anche nella ripresa, quando il panico lo attanaglia e il possesso palla passa dal 52 al ...

napolista : Corsport: il Napoli ha paura, l’Inter ha carattere Barbano: il Napoli è più forte ma non sa di esserlo. Da un lato… - CorSport : #Napoli, #Politano e #Lobotka ko dopo l'#Inter ? - Vitalia98513546 : @CorSport Il'lasciar giocre' è un marchingegno che hanno inventato i nordaioli.Esempio: con gli amici abbiamo conta… - Vitalia98513546 : @CorSport Dico all'allenatore dell'inter(non so il nome emi scuso di questa ignoranza):Finchè è il ragazzotto di m… - salvione : Napoli, Di Lorenzo: 'Avevamo la partita in mano. C'è rammarico' -