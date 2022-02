Come l’Istituto Luce: il Tg1 festeggia il “compleanno” di Draghi (Di domenica 13 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/Tg1-1.m4v Sabato 12 febbraio, all’ora di cena, milioni di italiani, tramortiti, con la forchetta a mezz’aria, hanno rimpianto, quelli almeno che li ricordano, i cinegiornali dell’Istituto Luce: c’era più misura, e anche un filo di ironia. L’edizione di ieri invece grondava regime, il prodotto perfetto della gestione Maggioni, riuscita nell’impresa di superare i vertiginosi livelli del notiziario grillesco. Già l’idea di celebrare “il compleanno del governo di Mario Draghi” era ardita, ma questi han proprio gettato il cuore oltre l’ostacolo, e non solo quello: il Tg1 ha scelto l’afflato più imbarazzante, senza un filo d’imbarazzo: una architettura di eventi di (ir)razionalismo piacentiniano, una parata celebrativa wagneriana da fare impallidire Leni ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 13 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/Tg1-1.m4v Sabato 12 febbraio, all’ora di cena, milioni di italiani, tramortiti, con la forchetta a mezz’aria, hanno rimpianto, quelli almeno che li ricordano, i cinegiornali del: c’era più misura, e anche un filo di ironia. L’edizione di ieri invece grondava regime, il prodotto perfetto della gestione Maggioni, riuscita nell’impresa di superare i vertiginosi livelli del notiziario grillesco. Già l’idea di celebrare “ildel governo di Mario” era ardita, ma questi han proprio gettato il cuore oltre l’ostacolo, e non solo quello: il Tg1 ha scelto l’afflato più imbarazzante, senza un filo d’imbarazzo: una architettura di eventi di (ir)razionalismo piacentiniano, una parata celebrativa wagneriana da fare impallidire Leni ...

