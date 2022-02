Cane accalappiato e ferito con una cerbottana muore dopo poche ore ‘Vogliamo giustizia per Cucciolone’

(Di domenica 13 febbraio 2022) E’ stato “strappato” crudelmente al quartiere dove era cresciuto, dove viveva e dove veniva accudito dalle persone che gli davano da mangiare e quellecarezze che lo rendevano felice, per essere portato al canile della Muratella, a Roma. Lui, Cucciolone, unanziano, non dava fastidio a nessuno, aveva trascorso tutta la sua vita da randagio senza mai creare problemi a persone o ad altri animali. Come fa sapere la sezione Enpa di Roma, Cucciolone era fino a venerdì pomeriggio di fatto era unlibero accudito, diritto riconosciuto dall’Art. 9 della Legge Regionale 34/97 in applicazione alla Legge Quadro n. 281/91. Il suo status però non era stato mai formalizzato, anche se le richieste avanzate da diversi cittadini e volontari, negli anni, al Comune di Castel Madama dove viveva, erano state ...

... nonché il responsabile dell'allevamento 'Viven's' di Tortora, Vincenzo Ventimiglia, che insieme a sua moglie Izabela e sua figlia Vittoria, hanno accolto e curato ildurante i giorni di ......statocome un randagio. Essendo un rifugio a cielo aperto, Aspen si è ritrovato in mezzo a tantissimi cani che sovraffollavano la struttura. Una situazione non sostenibile per un...Castel Madama piange Cucciolone, il cane buono morto in canile a poche ore dall’accalappiamento. In paese si respira molta commozione ma anche rabbia: “Cucciolone era tranquillo, innocuo. La sua morte ...E’ morto Cucciolone il cane accalappiato ieri a Castel Madama. E’ stato trovato morto stamattina alle 7 nel canile in cui era stato portato ieri pomeriggio dopo la cattura in paese. Probabilmente le ...