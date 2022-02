Cagliari | Mazzarri | «Avremmo davvero meritato di vincere»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 febbraio 2022) Le dichiarazioni del tecnico delWalteral termine del match con l’Empoli, terminato in pareggio. Le sue parole Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico delWalterha commentato il match con l‘Empoli, pareggiato all’84’ grazie alla rete di Leonardo Pavoletti. PAREGGIO – «Siamo partiti bene. L’Empoli era in difficoltà sul palleggio nel primo tempo ma poi, l’infortunio di Lovato ci ha scombussolato un po’. Poteva andare peggio per come abbiamo perso le distanze e i concetti. Il secondo tempo è stato un monologo nostro. Dal momento in cui ho fatto i cambi finali si meritava la vittoria perché abbiamo. Se poi si guarda tutto, in un campo difficile, un pareggio dopo l’impresa a Bergamo va bene. Abbiamo reagito». DALBERT – «È ...