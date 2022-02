Alberto Matano in imbarazzo | una delle sue ospiti lo corteggia

Advertising

infoitcultura : Alberto Matano diretto su Alba Parietti: “Non è che tu …”, cala il gelo in studio - zazoomblog : Bomba Rai Chi è Ema Stokholma la nuova fiamma di Alberto Matano. Beccati così Fan sotto choc - #Bomba #Stokholma… - ParliamoDiNews : Alba Parietti `sgamata` da Alberto Matano, la sua reazione * - zazoomblog : Alberto Matano diretto su Alba Parietti: “Non è che tu …” cala il gelo in studio - #Alberto #Matano #diretto… - mazziotta91 : #Ilcantantemascherato Il Drago potrebbe essere Gilles Rocca o Andrea Iannone fiero orgoglioso in contatto con tante… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

YouMovies

Il conduttoreha conquistato con il suo fascino una persona molto famosa: ecco chi è. Sicuramenteè uno dei personaggi più famosi del mondo della televisione. La sua carriera è ...In questi giorni Alba Parietti è stata spesso ospite in vari programmi televisivi, soprattutto di casa Rai. Nello specifico è stata ospite nel salotto di, ovvero La vita in diretta e sembra che abbia colto l'occasione per parlare del Festival di Sanremo. Alba in questa occasione, rispetto agli altri anni, sembra si sia seduta in seconda ...Dopo una settimana di domande, e di “Alba Parietti gate”, come lo ha definito Alberto Matano durante La Vita in Diretta, la showgirl ha rotto il silenzio. (Il Fatto Quotidiano) Facciamo un passo ...Sembrerebbe che i due abbiano preso in giro l'inviata dello show di Alberto Matano che li stava intercettando in aeroporto per uno scambio di battute. E allo stesso modo, sempre secondo le ...