10 notizie dal mondo che non sono finite in prima pagina (Di domenica 13 febbraio 2022) Attacco suicida in Somalia contro i delegati per le elezioni presidenzialiUn attentatore suicida ha preso di mira giovedì un minibus pieno di delegati coinvolti nelle elezioni parlamentari in Somalia, uccidendo almeno sei persone... Leggi su europa.today (Di domenica 13 febbraio 2022) Attacco suicida in Somalia contro i delegati per le elezioni presidenzialiUn attentatore suicida ha preso di mira giovedì un minibus pieno di delegati coinvolti nelle elezioni parlamentari in Somalia, uccidendo almeno sei persone...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto un bambino di 10 anni ricoverato per Covid all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il piccolo era ri… - LuigiBrugnaro : ????Per il #CarnevaleVenezia2022 una tariffa speciale per i residenti della Città Metropolitana al @teatrolafenice pe… - Agenzia_Ansa : Tornano a camminare tre persone paralizzate, una delle quali è italiana, grazie a elettrodi impiantati nel midollo… - romatoday : 10 notizie dal mondo che non sono finite in prima pagina - Today_it : 10 notizie dal #mondo che non sono finite in prima pagina -