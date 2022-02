Test Mandalika, Marini: "Essere primi ha un grandissimo valore" - News (Di sabato 12 febbraio 2022) un Luca Marini visibilmente contento quello che al termine della giornata di prove in cui è stato il più veloce , spiega i motivi della sua soddisfazione, legati in primis ad un feeling con la moto in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 12 febbraio 2022) un Lucavisibilmente contento quello che al termine della giornata di prove in cui è stato il più veloce , spiega i motivi della sua soddisfazione, legati ins ad un feeling con la moto in ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, test Mandalika. Luca Marini: 'La Ducati 2022 è una grandissima moto' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - MotorcycleSp : Brad Binder era in cima alla classifica in questo secondo giorno di test a Mandalika. Nonostante sia... - _SEKNAS_RI : RT @ariefphotovideo: Video Part-1 Day 1 Test Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia | MotoGP #Mandalika #PertaminaGrandPrixofIndonesi… - infoitsport : Test Mandalika, Bagnaia: “Se si corresse domani potrei lottare per vincere” - infoitsport : MotoGP 2022, test Mandalika, Day 2. Luca Marini: “Per la posizione di guida sono più pignolo di Lorenzo” -