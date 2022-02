Soleil Sorge | spunta un nuovo retroscena | “Curriculum falso | quante bugie”

Advertising

mariacr48632475 : RT @Federic1910: Lezioni di ballo by Soleil Sorge #gfvip #soleilarmy - mariacr48632475 : RT @SoleilSorgeFan: SUA MAESTÀ SOLEIL #gfvip ANASTASIA #solearmy SORGE #soleilstasi - EM34793135 : RT @Federic1910: Lezioni di ballo by Soleil Sorge #gfvip #soleilarmy - 3Mastri : RT @Federic1910: Lezioni di ballo by Soleil Sorge #gfvip #soleilarmy - Rosie61075572 : @BosonettoSabina @lucia_coronas Meglio Soleil Anastasia Sorge piuttosto che Miriana Trevisan. Stanne certa! I compi… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Delia, pur avendo ammesso di provare un interesse per Antonio , ha aggiunto di vederlo troppo piccolo per lei al punto da chiamarlo "litte brother"sbotta per l'aereo di Alex Belli a ...In più occasioniha messo in dubbio la sincerità di alcuni Vipponi , in ultimo di Alex Belli e Delia Duran. Ma adesso, a 'smascherare' una presunta sua bugia è stata un'altra showgirl che tuttavia si ...Recentemente Gianluca si è reso protagonista, insieme a Soleil Sorge, di un inaspettato incidente hot. INCIDENTE HOT – Dopo un iniziale avvicinamento con Delia Duran, Costantino ha spostato le sue ...Nelle scorse ore Soleil Sorge non ha nascosto di essere rimasta delusa, dagli atteggiamenti che l’attore ha avuto dopo aver concluso la sua esperienza nel reality show: “Nell’ultimo periodo mi ha ...