Olimpiadi invernali 2022 | Visintin - Moioli d' argento Goggia c' è in discesa

(Di sabato 12 febbraio 2022) E' arrivata l'undicesima medaglia olimpica per l'Italia, è un. Michelae Omarsono secondi nella prova a squadra di snowboard cross, con l'Italia che piazza in quarta posizione ...

Advertising

Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - ilpost : Secondo gli Stati Uniti la Russia potrebbe attaccare l’Ucraina entro la fine delle Olimpiadi invernali - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, Moioli-Visintin medaglia d'argento nello snowboard cross misto: È argento nello snowboard cros… - ilpost : Omar Visintin e Michela Moioli hanno vinto la medaglia d’argento nello snowboard di squadra alle Olimpiadi invernali -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

...saranno grandi protagonisti nel cuore della notte italiana grazie alla gara dello snowboard cross misto allePechino 2022 , una competizione che fa il suo debutto ai Giochi...06.35 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Italia - Cina, match valido per il torneo di curling maschile delledi Pechino 2022. Gli azzurri tornano sul ghiaccio ...Complimenti a Caterina e Lorenzo che hanno lottato fino all'ultimo. Questa Italia può regalarci altre gioie". VIDEO - 5 curiosità sugli sport delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...