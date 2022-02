Napoli, Koulibaly: «Scudetto? Vogliamo continuare a crederci» (Di sabato 12 febbraio 2022) Koulibaly parla dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro l’Inter. Le parole del difensore del Napoli a DAZN Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro l’Inter, Koulibaly ha fissato l’obiettivo del suo Napoli. . Koulibaly – «Dobbiamo continuare a crederci perché abbiamo fatto un buon lavoro finora, peccato che abbiamo preso questo gol perché credo che avremmo portato a casa i tre punti ma noi dobbiamo continuare a lavorare perché c’è ancora qualcosa da fare ma non dobbiamo mai mollare, è quello l’importante. Dobbiamo lavorare fino alla fine, Vogliamo regalare un sogno al Napoli anche se è difficile ma la cosa più importante è che i tifosi sappiano che diamo il 200%. Dobbiamo finire almeno in Champions ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022)parla dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro l’Inter. Le parole del difensore dela DAZN Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro l’Inter,ha fissato l’obiettivo del suo. .– «Dobbiamoperché abbiamo fatto un buon lavoro finora, peccato che abbiamo preso questo gol perché credo che avremmo portato a casa i tre punti ma noi dobbiamoa lavorare perché c’è ancora qualcosa da fare ma non dobbiamo mai mollare, è quello l’importante. Dobbiamo lavorare fino alla fine,regalare un sogno alanche se è difficile ma la cosa più importante è che i tifosi sappiano che diamo il 200%. Dobbiamo finire almeno in Champions ...

