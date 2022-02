Migranti: due sbarchi a Lampedusa, arrivate 183 persone (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono 183 i Migranti arrivati, con due diversi barconi, tra la notte scorsa e l'alba, a Lampedusa. Nella notte, la motovedetta V7007 della Guardia di finanza ha intercettato, a circa un miglio dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono 183 iarrivati, con due diversi barconi, tra la notte scorsa e l'alba, a. Nella notte, la motovedetta V7007 della Guardia di finanza ha intercettato, a circa un miglio dalla ...

