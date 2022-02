Marry Me, recensione: Jennifer Lopez e Owen Wilson in una sdolcinata commedia romantica (Di sabato 12 febbraio 2022) La nostra recensione di Marry Me – Sposami, sdolcinata commedia romantica con Jennifer Lopez, nel ruolo di una pop star che sposa un fan sconosciuto, interpretato da Owen Wilson, che imparerà a conoscere e amare È il film di San Valentino più sdolcinato uscito negli ultimi anni. Un luna park per qualunque fan delle commedie romantiche. Un concentrato di cliché triti e ritriti così ben miscelati da rendere la pellicola un usato sicuro. C’è la pop star incantevole, il cantante latino belloccio e il volto rassicurante di uno degli attori comici più amati di Hollywood: è proprio necessaria una buona sceneggiatura quando puoi puntare tutto sui tuoi protagonisti? Marry Me – Sposami di Kat Coiro, segna il ritorno sul grande ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 12 febbraio 2022) La nostradiMe – Sposami,con, nel ruolo di una pop star che sposa un fan sconosciuto, interpretato da, che imparerà a conoscere e amare È il film di San Valentino più sdolcinato uscito negli ultimi anni. Un luna park per qualunque fan delle commedie romantiche. Un concentrato di cliché triti e ritriti così ben miscelati da rendere la pellicola un usato sicuro. C’è la pop star incantevole, il cantante latino belloccio e il volto rassicurante di uno degli attori comici più amati di Hollywood: è proprio necessaria una buona sceneggiatura quando puoi puntare tutto sui tuoi protagonisti?Me – Sposami di Kat Coiro, segna il ritorno sul grande ...

