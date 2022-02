Jannik Sinner si separa da Riccardo Piatti? Lo screzio agli Australian Open: “Stai calmo!” – VIDEO (Di sabato 12 febbraio 2022) Jannik Sinner starebbe per separarsi dal suo allenatore Riccardo Piatti. L’indiscrezione è stata lanciata ieri da Sky Sport, non venendo né smentita né confermata dai diretti interessati. Oggi ne ha parlato anche la Gazzetta dello Sport, soffermandosi su quello che sembra ormai essere un imminente divorzio sportivo tra il tennista altoatesino e il suo tecnico, che lo ha seguito fin dai primi passi con la racchetta in mano. Il 20enne, attuale numero 10 del ranking ATP, starebbe cercando una nuova figura per supportarlo nel suo percorso di crescita. Si parla di super coach come Boris Becker, ma al momento non ci sono ancora ufficializzazioni e si attendono sviluppi nelle prossime ore. I motivi dell’addio non sono ben noti, ma già agli ultimi Australian ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)starebbe perrsi dal suo allenatore. L’indine è stata lanciata ieri da Sky Sport, non venendo né smentita né confermata dai diretti interessati. Oggi ne ha parlato anche la Gazzetta dello Sport, soffermandosi su quello che sembra ormai essere un imminente divorzio sportivo tra il tennista altoatesino e il suo tecnico, che lo ha seguito fin dai primi passi con la racchetta in mano. Il 20enne, attuale numero 10 del ranking ATP, starebbe cercando una nuova figura per supportarlo nel suo percorso di crescita. Si parla di super coach come Boris Becker, ma al momento non ci sono ancora ufficializzazioni e si attendono sviluppi nelle prossime ore. I motivi dell’addio non sono ben noti, ma giàultimi...

