Giovanni Truppi, la rivincita della lentezza a Sanremo: "Sono un cantautore alternativo, non voglio piacere a tutti" (Di sabato 12 febbraio 2022) Archiviata l'esperienza di Sanremo, inizia per i reduci del Festival l'occasione per fare promozione. Siccome non si fanno concerti o comunque se ne fanno pochi, vanno alla grande gli instore tour. Come quello che vede impegnato in questo periodo Giovanni Truppi nel circuito Feltrinelli per presentare l'antologia 'Tutto l'universo', uscita da pochi giorni per Virgin Records / Universal Music Italia. Un album che riassume i suoi dieci anni di musica e contiene il brano in gara all'ultimo Sanremo 'Tuo Padre, Mia Madre, Lucia', di cui è uscito anche il video diretto da Francesco Lettieri: ?? Ecco l'instore tour di Giovanni Truppi nelle Librerie La Feltrinelli : Martedì 8 Febbraio – ROMA – ore 18.30 – LaFeltrinelli, Galleria Alberto Sordi Mercoledì 9 Febbraio – NAPOLI – ore 18.30 –

