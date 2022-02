Formula E | FP1 E-Prix Mexico City | Porsche al comando con Lotterer | Giovinazzi in crescita

Advertising

luca_pelle2508 : RT @PelleMotorsport: Porsche al comando nella FP1 della Formula E in Mexico #motorsport #pellemotorsport #passion #motori - PelleMotorsport : Porsche al comando nella FP1 della Formula E in Mexico #motorsport #pellemotorsport #passion #motori - Gianludale27 : Gli orari di partenza degli appuntamenti del mondiale 2022 di Formula 1. In generale, sono state posticipate quasi… - whitehydrangeaa : RT @mult1formula: Ecco chi sono i Rookie che i Team di Formula 1 potrebbero convocare quest'anno per le FP1?? ?? @wolfsxtar #Formula1 htt… - bimbadisebemick : RT @mult1formula: Ecco chi sono i Rookie che i Team di Formula 1 potrebbero convocare quest'anno per le FP1?? ?? @wolfsxtar #Formula1 htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula FP1

OA Sport

Primi passi inE per Antonio Giovinazzi. L'alfiere di Dragon/Penske chiude in fondo alla classifica davanti all'americano Oliver Askew, altro rookie della serie . L'ex protagonista dell'IndyCar, scelto da ...... ma fino a qualche tempo fa correva in4 e un passo di questo tipo sarebbe stato enorme'. Sul programma della stagione ha aggiunto: 'Theo farà sicuramente alcune sessioni di, oltre che ...Formula 1's 2022 campaign will include a record-breaking 23 ... with all PR duties for teams and drivers now compressed into Friday morning and FP1 and FP1 taking place in the afternoon. Read also: F1 ...That means FP1 will move from 11:30am local time at most races to either 1:00pm or 2:00pm. In most cases second free practice will move from its usual 3:00pm local slot to the late afternoon, starting ...