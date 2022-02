Febbre di Lassa | morto il primo caso in Europa | cos’è il virus e i sintomi

(Di sabato 12 febbraio 2022) C’è undidi, malattia causata da unsimile a Ebola. Si tratta di un paziente ricoverato al Luton and Dunstable University Hospital nel Bedfordshire, contea dell’Inghilterra orientale. Lo ha confermato la stessa struttura ospedaliero-universitaria, secondo quanto riporta ‘Sky news’, dopo che nei giorni scorsi l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) aveva annunciato tre casi di infezione. Tutti e tre i pazienti, fra cui il deceduto, sono membri della stessa famiglia e si ritiene che abbiano contratto la malattia dopo aver viaggiato di recente in Africa occidentale. La Ukhsa sta cercando i contatti stretti degli infettati per fornire valutazioni, supporto e consigli. Ladifa parte del gruppo ...

Nel Regno Unito, è stato registrato il primo paziente morto perdi, patologia causata da un virus simile all'Ebola. Argomenti trattatidi, primo morto nel Regno Unito per il virus simile all'Ebola Le comunicazioni dell'Ukhsa e del ...Un paziente ricoverato al Luton and Dunstable University Hospital nel Bedfordshire, contea dell'Inghilterra orientale, è morto didi, malattia causata da un virus simile a Ebola. Lo ha confermato la stessa struttura ospedaliero - universitaria, secondo quanto riporta 'Sky news', dopo che nei giorni scorsi l'Agenzia ...“I casi di febbre di Lassa sono rari nel Regno Unito e non si diffonde facilmente tra le persone. Nel Regno Unito non succedeva da oltre un decennio. A due persone, in Inghilterra, è stata ...Ma il virus può essere trasmesso anche attraverso i fluidi corporei. (ilmessaggero.it) La maggior parte delle persone con Febbre di Lassa guarisce completamente anche se alcune persone possono ...