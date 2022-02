Fabio Testi ha partecipato al GF Vip 4, oggi è così: chi è e cosa fa (Di sabato 12 febbraio 2022) Fabio Testi ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi l’ex gieffino Fabio Testi partecipò nel 2020 alla quarta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 12 febbraio 2022)haalla quarta edizione del Grande Fratello Vip, eccoha fatto dopo il reality efal’ex gieffinopartecipò nel 2020 alla quarta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

ArbitElegan : Dominique Sanda Helmut Berger Lino Capolicchio Fabio Testi - pin_klo : @Fabio_DeBunker se si insiste si è complici di propaganda altrimenti per la storia consiglio questo thread pieno di… - digioia_fabio : RT @davepollak888: questo tizio parlava di amplificatori per cuffie ma una scanzonata traduzione di google in tempo reale ha fatto impalli… - TyaMent1 : @MarcoVBava Niente, sta solo spaccando con la sua musica... A prescindere dall'antipatia che uno può avere, se ti l… - BibliosmiaMo : @fabio_fazio_fax @giovannitruppi il fatto che una canotta tenga banco per tutta la durata del festival la dice lung… -