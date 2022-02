Convocati Juve per l’Atalanta: due assenti per Allegri. Torna Kean (Di sabato 12 febbraio 2022) Convocati Juve per l’Atalanta: due assenti per Allegri, Torna Kean. Gli uomini partiti alla volta di Bergamo La Juventus ha reso noto l’elenco dei Convocati per il match di domani contro l’Atalanta. Rispetto all’ultima uscita con il Sassuolo, Torna Moise Kean. Ecco i Convocati per #AtalantaJuve!???? #FinoAllaFine#ForzaJuveBy @bitgetglobal pic.twitter.com/5K6uRDkPVy— JuventusFC (@Juventusfc) February 12, 2022 assenti invece Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022)per: dueper. Gli uomini partiti alla volta di Bergamo Lantus ha reso noto l’elenco deiper il match di domani contro. Rispetto all’ultima uscita con il Sassuolo,Moise. Ecco iper #Atalanta!???? #FinoAllaFine#ForzaBy @bitgetglobal pic.twitter.com/5K6uRDkPVy—ntusFC (@ntusfc) February 12, 2022invece Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

