Calciomercato Juventus | Marotta “ruba” ad Allegri | scippato un top player

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 12 febbraio 2022) La, nel mercato estivo, rischia di vedere un suo toppassare dai rivali di sempre dell’Inter.pronto all’assalto. Dybala all’Inter? Il clamoroso scenario di mercato non è ancora tramontato; l’attaccante argentino, infatti, deve decidere se accettare l’offerta dellao se cedere alla corte diche lo vuole portare in nerazzurro a parametro zero. Getty ImagesIl futuro di Dybala non è ancora stato deciso e i tifosi dellasono sempre più preoccupati;ha bisogno del suo numero dieci per non rallentare quel processo che deve portare la sua squadra, a partire dal prossimo anno, a dominare nuovamente il calcio italiano. Diletta Leotta, la pausa caffè di fuoco: impossibile non guardare L’incontro tra la Joya e la società ...