Basket | Serie A1 2021 2022 | Tortona vince facile contro Trento | cronaca e tabellino

(Di sabato 12 febbraio 2022)battenell’anticipo diA1die piazza il sorpasso in classifica. Si portano a quota venti punti, infatti, i padroni di casa, lasciando a 18 gli ospiti. Finisce con un nettissimo 76-50 il match, dominio dall’inizio alla fine della squadra piemontese che, soprattutto in fase difensiva, ha davvero vitacon stoppate e rimbalzi. Probabilmente una questione fisica per i trentini, oggi davvero per nulla centrati nella partita. Primo quarto che dopo una situazione di sostanziale parità, diventa tutto ad appannaggio dei padroni di casa, che spingono sull’acceleratore e con Mascolo e Filley e le loro triplenti riescono a portarsi sul 22-14 al termine dei primi 10?. Difficoltàper ...

...30 di sabato 12 febbraio, in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato: valida per la 20giornata del campionato diA1 2021 - 2022 , mette a confronto due squadre che hanno 18 punti ...Germani Brescia non si ferma più: contro Allianz Pallacanestro Trieste , nella sfida valida per la 20esima giornata dellaA1 2021/2022 di, arriva l'ottava vittoria consecutiva. Una vittoria che a metà secondo quarto sembrava quasi impossibile, con i friulani che avevano dimostrato grande efficacia al tiro. ...Si sono disputati questa sera due anticipi della ventesima giornata del massimo campionato italiano di basket. A scendere sui parquet sono state Brescia-Trieste e Tortona-Trento.