Atp 500 Rotterdam 2022: Tsitsipas rimonta Lehecka e approda in finale (Di sabato 12 febbraio 2022) Stefanos Tsitsipas ha piegato la resistenza di Jiri Lehecka per 4-6, 6-4, 6-2, in occasione del match valido come semifinale dell’Atp 500 di Rotterdam 2022. Il tennista greco, ampiamente favorito alla vigilia, ha faticato più del previsto contro il sorprendente ceco, fautore quest’ultimo dell’eliminazione di Lorenzo Musetti ai quarti di finale. L’outsider ha mostrato un ottimo feeling con il cemento outdoor olandese; accelerazioni e vincenti costanti del classe ’01, abile a spaventare concretamente l’ellenico, esaltandosi dopo il primo parziale vinto. Reazione di carattere di Tsitsipas a partire da inizio secondo set: mai domo al servizio, concreto in ricezione nei momenti più delicati in assoluto. Dopo aver spazzato via qualsivoglia potenziale pericolo durante i ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Stefanosha piegato la resistenza di Jiriper 4-6, 6-4, 6-2, in occasione del match valido come semidell’Atp 500 di. Il tennista greco, ampiamente favorito alla vigilia, ha faticato più del previsto contro il sorprendente ceco, fautore quest’ultimo dell’eliminazione di Lorenzo Musetti ai quarti di. L’outsider ha mostrato un ottimo feeling con il cemento outdoor olandese; accelerazioni e vincenti costanti del classe ’01, abile a spaventare concretamente l’ellenico, esaltandosi dopo il primo parziale vinto. Reazione di carattere dia partire da inizio secondo set: mai domo al servizio, concreto in ricezione nei momenti più delicati in assoluto. Dopo aver spazzato via qualsivoglia potenziale pericolo durante i ...

