Via le mascherine all’aperto | Zingaretti | “Ce l’abbiamo fatta”

ROMA – "Ce l'abbiamo fatta. Da oggi si possono togliere le mascherine all'aperto. Grazie ai vaccini e alle regole. Avanti così!". E' quanto afferma, sui propri canali social, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (foto), ex segretario nazionale del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

