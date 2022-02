Vendetta per il Colle negato: Draghi bastona Conte sulla legge “truffa” dei superbonus (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Ma chi ha scritto quella legge?“, L’attacco di Mario Draghi è durissimo quanto velato, un fulmine contro il suo predecessore, Conte, che non cita, opportunamente, ma anche contro il suo esercito di grillini, che da giorni si battono contro il blocco dei fondi per i superbonus edilizi, legge targata M5S come il Reddito di cittadinanza, entrambe devastate dagli imbrogli. “Il contributo che il bonus ha dato al totale della crescita è stato del 6,5%, ma non è che l’edilizia non funziona senza superbonus, che ha giovato ma non è che non va avanti. Altrimenti tutti i Paesi senza super bonus sarebbero a zero con l’edilizia“, ha detto oggi il premier, nel corso della conferenza stampa in cui ha parlato anche della riforma della giustizia e del suo futuro politico. Un anatema pesante, quello ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Ma chi ha scritto quella?“, L’attacco di Marioè durissimo quanto velato, un fulmine contro il suo predecessore,, che non cita, opportunamente, ma anche contro il suo esercito di grillini, che da giorni si battono contro il blocco dei fondi per iedilizi,targata M5S come il Reddito di cittadinanza, entrambe devastate dagli imbrogli. “Il contributo che il bonus ha dato al totale della crescita è stato del 6,5%, ma non è che l’edilizia non funziona senza, che ha giovato ma non è che non va avanti. Altrimenti tutti i Paesi senza super bonus sarebbero a zero con l’edilizia“, ha detto oggi il premier, nel corso della conferenza stampa in cui ha parlato anche della riforma della giustizia e del suo futuro politico. Un anatema pesante, quello ...

