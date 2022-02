Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'ad elementari e medie difficoltà studenti in esposizione orale' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Indipendentemente da trimestre, quadrimestre o pentamestre, con la prima settimana di febbraio si chiudono le danze degli scrutini di scuole elementari, medie e secondarie superiori. Qual'è il bilancio di questo terzo anno in pandemia sul fronte didattico e psico emotivo degli studenti alle elementari e alle medie nel Lazio? "Assimilerei medie e Scuola primaria - risponde all'Adnkronos la presidente dei presidi del Lazio, Cristina Costarelli - Le difficoltà riscontrate dai docenti sono sul fronte dell'esposizione orale: i bambini non hanno facilità a sostenere una conversazione ed una interrogazione. In forte calo inoltre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Indipendentemente da trimestre, quadrimestre o pentamestre, con la prima settimana di febbraio si chiudono le danze degli scrutini di scuolee secondarie superiori. Qual'è il bilancio di questo terzo anno in pandemia sul fronte didattico e psico emotivo degliallee allenel? "Assimilereiprimaria - risponde all'Adnkronos la presidente deidel, Cristina- Leriscontrate dai docenti sono sul fronte dell': i bambini non hanno facilità a sostenere una conversazione ed una interrogazione. In forte calo inoltre ...

