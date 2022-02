Rifiuti: appalti truccati, chiuse le indagini per 24 indagati (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si sono chiuse le indagini a carico dell’imprenditore dei Rifiuti Carlo Savoia e di amministratori e dirigenti di comuni del Casertano e altre province campane, per una serie di appalti ritenuti truccati nel settore della raccolta dei Rifiuti solidi urbani. La Dda ha emesso 24 avvisi di chiusura indagini, 20 notificati a persone fisiche, altri quattro riguardano altrettante società, tra cui la Xeco srl, di Savoia, ritenuta al centro delle indagini. Tra i destinatari degli avvisi il sindaco di Caserta Carlo Marino, il sindaco di Curti Antonio Raiano, l’ex comandante della Polizia Municipale di Curti, Igino Faiella, l’ex dirigente del Comune di Caserta Marcello Iovino e l’attuale dirigente in servizio a Caserta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si sonolea carico dell’imprenditore deiCarlo Savoia e di amministratori e dirigenti di comuni del Casertano e altre province campane, per una serie diritenutinel settore della raccolta deisolidi urbani. La Dda ha emesso 24 avvisi di chiusura, 20 notificati a persone fisiche, altri quattro riguardano altrettante società, tra cui la Xeco srl, di Savoia, ritenuta al centro delle. Tra i destinatari degli avvisi il sindaco di Caserta Carlo Marino, il sindaco di Curti Antonio Raiano, l’ex comandante della Polizia Municipale di Curti, Igino Faiella, l’ex dirigente del Comune di Caserta Marcello Iovino e l’attuale dirigente in servizio a Caserta ...

