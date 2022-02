Ricordate l’ex di Paolo Brosio? Non crederete mai con chi si è fidanzata

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 11 febbraio 2022)di, Marialaura de Vitis? Nonai vostri occhi nel leggere con chi si èMarialaura De Vitis è un’influencer, modella ed exdi. La relazione tra i due è durata un anno ma la storia d’amore è finita la scorsa estate. Lo scetticismo e le polemiche per la loro relazione non mancarono soprattutto per la differenza d’età tra i due. In molti pensarono infatti che i due avessero architettato un teatrino solo per visibilità. Ad oggi pare che tra Marialaura enon ci sia alcun rapporto dopo la rottura.e la sua ex23enne Marialaura De Vitis (via social)La 23enne ...