Quarti a tinte tricolori a Baires | in campo Fognini live ora in tv e Sonego 22 30

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Nell’”Argentina Open” sulla terra rossa della capitale argentina -su SuperTennis - il ligure, n.4 del seeding, si gioca l’ingresso nelle semifinali con l’argentino Delbonis, sesta testa di serie: il torinese, n.3 del seeding, trova lo spagnolo Verdasco. In corsa anche Ruud e Schwartzman, prime due teste di serie del torneo

Advertising

infoitsport : Quarti a tinte tricolori a Baires: in campo Fognini (17.30 in tv) e Sonego (22.30) -

Ultime Notizie dalla rete : Quarti tinte

FIT

Ivan Perisic © LaPresseMa prima c'è la Roma, domani sera a San Siro per idi finale di Coppa ... Un black - out anerazzurre che è costato il derby e che ha riaperto in maniera ...Difficile che una di queste sia aazzurre, ma mai dire mai... Percentuali di medaglia Lukas ...possibile sorpresa qualora dovesse riuscire a superare lo scoglio delle qualificazioni e dei...Venerdì è la giornata dedicata ai quarti di finale e sarà una giornata a forti tinte tricolori che terrà impegnati gli appassionati di tennis attaccati agli schermi da subito dopo pranzo sino alla ...Qualificato ai quarti di finale anche il torinese Lorenzo Sonego, che nella notte scorsa ha piegato l’argentino Sebastian Baez con un doppio 6-3 Il tennista ligure, testa di serie numero 4 del torneo ...