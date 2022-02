Pensioni INPS, verso la riforma: chi sarà penalizzato dal 2023 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Governo discute con le parti sociali presso un tavolo permanente sulla riforma delle Pensioni: le categorie nel mirino La riforma delle Pensioni è uno dei temi più caldi di questo periodo. E’ presente un tavolo permanente tra Governo e parti sociali per trovare un accordo su una legge che possa dare delle alternative alla L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Governo discute con le parti sociali presso un tavolo permanente sulladelle: le categorie nel mirino Ladelleè uno dei temi più caldi di questo periodo. E’ presente un tavolo permanente tra Governo e parti sociali per trovare un accordo su una legge che possa dare delle alternative alla L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, lo Stato con una mano dà e con l’altra toglie. L’Inps conferma: tagliato a invalidi e anzi… - forzearmateeu : Un nuovo post (SISTEMA PENSIONI INPS IN AFFANNO? Tridico lancia l'allarme sulle pensioni: 'Il sistema non regge') è… - AleGaetani : ?? Il nuovo anno ha visto l’entrata in vigore delle novità in tema di #pensioni. ?? Anche queste continue modifiche h… - montedurototi : RT @UILofficial: La legge #Fornero è iniqua anche per le #donne! Lo conferma anche il XX Rapporto Inps su “Donne e Pensioni”. Bisogna inter… - infoitinterno : Pensioni INPS alla Posta e in banca senza il Green Pass, il liberi tutti si avvicina? -