Omicidio Luca Sacchi: l’accusa chiede ergastolo per il killer, 4 anni per Anastasiya (Di venerdì 11 febbraio 2022) ergastolo per il killer di Luca Sacchi, Valerio Del Grosso, 30 anni per Paolo Pirino e Marcello De Propris, 4 anni e mezzo per Anastasiya Kylemnyk. Sono queste le condanne chieste dalla Procura di Roma per la morte del 25enne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 23 ottobre davanti ad un pub del quartiere Appio Latino, a Roma. Il Pubblico Ministero Giulia Guccione, nel corso della sua requisitoria, ha fornito dichiarazioni in merito al processo: per il PM Anastasiya, fidanzata di Luca, che è accusata del tentativo di acquisto di droga che ebbe poi il tragico epilogo, “ha mentito e depistato” mentre “Giovanni Princi ha tenuto un comportamento ostativo all’accertamento della verità dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022)per ildi, Valerio Del Grosso, 30per Paolo Pirino e Marcello De Propris, 4e mezzo perKylemnyk. Sono queste le condanne chieste dalla Procura di Roma per la morte del 25enne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 23 ottobre davanti ad un pub del quartiere Appio Latino, a Roma. Il Pubblico Ministero Giulia Guccione, nel corso della sua requisitoria, ha fornito dichiarazioni in merito al processo: per il PM, fidanzata di, che è accusata del tentativo di acquisto di droga che ebbe poi il tragico epilogo, “ha mentito e depistato” mentre “GiovPrinci ha tenuto un comportamento ostativo all’accertamento della verità dei ...

