Napoli-Inter: Lobotka e Brozovic, la chiave tattica della sfida scudetto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Napoli-Inter la chiave tattica e gli uomini più importanti: Brozovic e Lobotka sono i calciatori che fanno 'girare' le due squadre. I due centrocampisti sono gli uomini a cui bisogna dare maggiore cura, anche se il Napoli in mediana può schierare un altro pensatore come Fabian Ruiz. L'Inter ha velocità e fisicità, ma anche estro con Perisic e Dumfries sulle fasce. Non è un caso che Spalletti stia pensando a schierare Juan Jesus titolare, ma non come centrale, bensì come terzino mancino. Lobotka è uno dei giocatori più in forma del Napoli. Napoli-Inter: il piano degli allenatori Ecco quanto scrive Il Mattino sulla tattica del match che si giocherà sabato alle 18 allo ...

