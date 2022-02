Napoli | cassette postali intelligenti avvisano portalettere | C' è posta per te

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il design non cambia, così come il colore, quel rosso vivo che dal 1961 costituisce uno dei simboli di Poste. Ma le tradizionalidove imbucare le missive diventano '', in ...

Advertising

Yogaolic : RT @cronachecampane: Napoli, le cassette rosse della posta diventano smart e aiutano l'ambiente #ambiente #cassetterosse #cassettesmart htt… - cronachecampane : Napoli, le cassette rosse della posta diventano smart e aiutano l'ambiente #ambiente #cassetterosse #cassettesmart - larampait : (VIDEO) #Poste, a #Napoli le tradizionali #cassetterosse diventano '#smart' - titty_napoli : RT @VesuvioLive: Napoli, arrivano le nuove cassette smart: sono connesse a Internet e forniscono informazioni ai cittadini - VesuvioLive : Napoli, arrivano le nuove cassette smart: sono connesse a Internet e forniscono informazioni ai cittadini -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cassette

Senza schermo, lenei centri sotto i 5mila abitanti hanno le medesime funzionalità delle'smart'., corrispondenza gettata tra i rifiuti per non consegnarla: portalettere ...... con alcuni dei suoi simboli inconfondibili, nello specifico la scritta "Attenzione: le... I vicoli di, dove tutto prese forma negli anni di Maradona, tornano così al centro di una ...Napoli, 11 febbraio 2022 - Il design non cambia, così come il colore, quel rosso vivo che dal 1961 costituisce uno dei simboli di Poste. Ma le tradizionali cassette postali dove imbucare le missive ...“Innovare nel solco della tradizione”. È il leitmotiv di Poste Italiane, che fa partire da Napoli la rivoluzione digitale delle cassette postali. Il design non cambia, così come il colore, quel rosso ...