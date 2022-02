Mercalli: 'Con riscaldamento globale a rischio per eventi estremi, bisogna fermarlo' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Il riscaldamento andrà a influire sull'agricoltura, esacerbando gli eventi estremi che già conosciamo, che cresceranno con l'aumento delle temperature. E' tutta colpa nostra, ma questo è una buona notizia, siamo in grado di curare questo danno, abbiamo ancora in mano la colonna del termostato. Se vogliamo fermarci ne abbiamo ancora la possibilità altrimenti se continuiamo così porteremo il Pianeta a un passato in cui non c'era l'uomo, una situazione in cui gli sfavoriti saremmo noi". Così Luca Mercalli, climatologo della Società meteorologica italiana, intervenendo al XVI convegno nazionale 'Gestione del rischio in agricoltura', nel corso della sessione moderata dal presidente di Ismea, Angelo Frascarelli. "Negli ultimi 800mila anni la quantità della C02 non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Ilandrà a influire sull'agricoltura, esacerbando gliche già conosciamo, che cresceranno con l'aumento delle temperature. E' tutta colpa nostra, ma questo è una buona notizia, siamo in grado di curare questo danno, abbiamo ancora in mano la colonna del termostato. Se vogliamo fermarci ne abbiamo ancora la possibilità altrimenti se continuiamo così porteremo il Pianeta a un passato in cui non c'era l'uomo, una situazione in cui gli sfavoriti saremmo noi". Così Luca, climatologo della Società meteorologica italiana, intervenendo al XVI convegno nazionale 'Gestione delin agricoltura', nel corso della sessione moderata dal presidente di Ismea, Angelo Frascarelli. "Negli ultimi 800mila anni la quantità della C02 non è ...

StraNotizie : Mercalli: 'Con riscaldamento globale a rischio per eventi estremi, bisogna fermarlo' - cecibondioli : RT @GruppoHera: Caldo record, gelate primaverili e inondazioni non sono più eventi eccezionali. Qual è il legame tra questi fenomeni e i no… - PaolaAssante : RT @GruppoHera: Caldo record, gelate primaverili e inondazioni non sono più eventi eccezionali. Qual è il legame tra questi fenomeni e i no… - Rossell29041547 : RT @Luca_Mercalli: Venerdì 11 febbraio sarò a Cremona al Teatro Ponchielli con il Clima Talk. Appuntamento alle ore 20, prenotazioni e bigl… - AleFabbriHA : RT @GruppoHera: Caldo record, gelate primaverili e inondazioni non sono più eventi eccezionali. Qual è il legame tra questi fenomeni e i no… -