L’incredibile storia di Elabdellaoui: “Ero diventato cieco, dopo undici interventi torno a giocare” (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’incredibile storia di Omar Elabdellaoui. Il difensore del Galatasaray, pronto, dopo anni, al suo ritorno in campo, ha rilasciato un’intervista al The Guardian, raccontando l’incidente che l’ha tenuto lontano dal terreno di gioco. “Era la vigilia del capodanno 2020, dopo l’esplosione di un fuoco d’artificio vicino alla faccia, pensavo solo di avere qualcosa nell’occhio. Poi ho sentito la faccia bruciare e tutto era nero. I metalli mi erano penetrati nella pelle e nei bulbi oculari. Più il tempo passava, più avevo paura. Non osavo dormire. Non appena ho avuto un po’ di luce dopo alcuni giorni nell’occhio sinistro, avevo paura di dormire come avevo paura del buio, quindi avevo paura di chiudere gli occhi“. Il calciatore norvegese dopo l’accaduto si è ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022)di Omar. Il difensore del Galatasaray, pronto,anni, al suo riin campo, ha rilasciato un’intervista al The Guardian, raccontando l’incidente che l’ha tenuto lontano dal terreno di gioco. “Era la vigilia del capodanno 2020,l’esplosione di un fuoco d’artificio vicino alla faccia, pensavo solo di avere qualcosa nell’occhio. Poi ho sentito la faccia bruciare e tutto era nero. I metalli mi erano penetrati nella pelle e nei bulbi oculari. Più il tempo passava, più avevo paura. Non osavo dormire. Non appena ho avuto un po’ di lucealcuni giorni nell’occhio sinistro, avevo paura di dormire come avevo paura del buio, quindi avevo paura di chiudere gli occhi“. Il calciatore norvegesel’accaduto si è ...

