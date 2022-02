Doha | Fabbiano al via delle qualificazioni

Advertising

livetennisit : ATP 250 Doha: Il Tabellone di Qualificazione. Al via Thomas Fabbiano -

Ultime Notizie dalla rete : Doha Fabbiano

FIT

Fu uno dei due a vincere una partita nella totalmente negativa campagna 'aussie' (a) del 2021. ... THOMASNumero 204 del mondo. Il trentaduenne pugliese, dopo lo stop di praticamente tutto ...... in particolare, su Pune,e Rotterdam. Gianluca Mager (n.62) si trova al Tennis Sanremo, dove ... Ancora vari nodi da sciogliere, in vista della prossima stagione, per Thomas(n.202). Il ...IN PROPRIO – Attesa a partire dalla prossima settimana dalla campagna mediorientale (WTA 500 Dubai e poi WTA 1000 Doha, entrambi vinti negli scorsi ... i colori italiani con l’eliminazione di Thomas ...IN PROPRIO – Attesa a partire dalla prossima settimana dalla campagna mediorientale (WTA 500 Dubai e poi WTA 1000 Doha, entrambi vinti negli scorsi ... i colori italiani con l’eliminazione di Thomas ...