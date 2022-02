Curling, Stefania Constantini: “Sorpresa da tutto questo supporto, è stato meraviglioso” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Pura perfezione. Non potranno mai dimenticare le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 Amos Mosaner e Stefania Constantini, oro nel doppio misto del Curling. Un medaglia storica trattandosi della prima di sempre per l’Italia in questa disciplina, che mai aveva raccolto un podio né nella rassegna a Cinque Cerchi e né nei Mondiali. All’Ice Cube di Pechino gli azzurri si sono resi protagonisti di una cavalcata magica: undici vittorie in altrettanti incontri. Tornata in Italia, Constantini si è potuta godere l’entusiasmo e la portata di questa impresa: “Non mi aspettavo tutto questo supporto ed è stato meraviglioso. Già vivere l’Olimpiade è un sogno, vedere l’Italia intera che che ti supporta è pazzesco. Penso sia una cosa importante per il ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Pura perfezione. Non potranno mai dimenticare le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 Amos Mosaner e, oro nel doppio misto del. Un medaglia storica trattandosi della prima di sempre per l’Italia in questa disciplina, che mai aveva raccolto un podio né nella rassegna a Cinque Cerchi e né nei Mondiali. All’Ice Cube di Pechino gli azzurri si sono resi protagonisti di una cavalcata magica: undici vittorie in altrettanti incontri. Tornata in Italia,si è potuta godere l’entusiasmo e la portata di questa impresa: “Non mi aspettavoed è. Già vivere l’Olimpiade è un sogno, vedere l’Italia intera che che ti supporta è pazzesco. Penso sia una cosa importante per il ...

