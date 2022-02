“Chiuso per covid”: a Monreale contagio in diminuzione, ma a soffrire è l’economia locale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Monreale – La curva dei contagi da covid sembra scendere gradualmente anche nel comune di Monreale. Gli ultimi dati riportano la presenza di circa 350 casi di positività. Ma si stima che siano tra le 800 e le 900 le persone costrette a rimanere in casa in quarantena o in isolamento fiduciario. Si tratta di 250 nuclei familiari, che tengono impegnate le tre squadre di operatori della Ecolandia per fornire giornalmente il servizio di raccolta porta porta dei rifiuti speciali da loro prodotti. “Il servizio è a regime – assicura il responsabile Fabio Adimino -, non ci sono più i ritardi lamentati dai cittadini nelle scorse settimane” “Siamo passati da una incidenza di 46/47 casi di contagi al giorno ad una ventina”, dichiara con fiducia il sindaco Alberto Arcidiacono. La tendenza fa ben sperare. La Omicron, la variante più diffusa ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 11 febbraio 2022)– La curva dei contagi dasembra scendere gradualmente anche nel comune di. Gli ultimi dati riportano la presenza di circa 350 casi di positività. Ma si stima che siano tra le 800 e le 900 le persone costrette a rimanere in casa in quarantena o in isolamento fiduciario. Si tratta di 250 nuclei familiari, che tengono impegnate le tre squadre di operatori della Ecolandia per fornire giornalmente il servizio di raccolta porta porta dei rifiuti speciali da loro prodotti. “Il servizio è a regime – assicura il responsabile Fabio Adimino -, non ci sono più i ritardi lamentati dai cittadini nelle scorse settimane” “Siamo passati da una incidenza di 46/47 casi di contagi al giorno ad una ventina”, dichiara con fiducia il sindaco Alberto Arcidiacono. La tendenza fa ben sperare. La Omicron, la variante più diffusa ...

Advertising

MinisteroSalute : #11febbraio termina l’obbligo di indossare la #mascherina all’aperto Ricorda che la mascherina è uno dei mezzi più… - AAtheMerciless : Continuerò a indossare l'FFP2 al chiuso e all' aperto in luoghi in cui sono presenti assembramenti perché, per me,… - Adnkronos : In #Francia via mascherine al chiuso per i vaccinati a fine mese. #covid - capuleti_giulia : @SADIComic Esatto, e anche quando torneremo - spero - liberi, continuerò a comperare su Amazon ed entrerò solo nei… - taeecookies : @beabeabon ma per l’aereo di Barù? Che si fa che ancora non è stato chiuso.. -

Ultime Notizie dalla rete : Chiuso per Motomondiale: Pol Espargarò il più veloce oggi in test Indonesia Alex Marquez (LCR Honda Castrol) e Marc Marquez (team Honda Hrc), per il quale c'era grande attesa, hanno chiuso rispettivamente a uno e a due secondi da Pol Espargarò, entrambi con poco più di 60 ...

Torre Annunziata, blitz della Dda: tra i 12 indagati anche il sindaco Non c'è pace per Torre Annunziata . Il comune alle porte di Napoli per la seconda volta in poco più di un anno è scosso da un terremoto giudiziario. Sul finire del ...quando il Comune era ancora chiuso, ...

Covid Francia oggi, stop obbligo mascherine al chiuso per vaccinati Adnkronos Buffa, Iachetti, Colombari, Francini, Tosca d'Aquino e tanti altri: grandi nomi per la stagione teatrale di Pollenza sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite, di estrema necessità, scritto a seguito del periodo di lockdown che tutti noi abbiamo vissuto nel 2020, che ci ha tenuti ...

Il momento in cui si diventa grandi Qualcuno non se ne accorge perché lo è sempre stato, qualcun altro perché tutto avviene troppo in fretta. Ma diventare adulti è qualcosa che succede senza consapevolezza e forse è un peccato. Provate ...

Alex Marquez (LCR Honda Castrol) e Marc Marquez (team Honda Hrc),il quale c'era grande attesa, hannorispettivamente a uno e a due secondi da Pol Espargarò, entrambi con poco più di 60 ...Non c'è paceTorre Annunziata . Il comune alle porte di Napolila seconda volta in poco più di un anno è scosso da un terremoto giudiziario. Sul finire del ...quando il Comune era ancora, ...sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite, di estrema necessità, scritto a seguito del periodo di lockdown che tutti noi abbiamo vissuto nel 2020, che ci ha tenuti ...Qualcuno non se ne accorge perché lo è sempre stato, qualcun altro perché tutto avviene troppo in fretta. Ma diventare adulti è qualcosa che succede senza consapevolezza e forse è un peccato. Provate ...