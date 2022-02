Chiesto l'ergastolo per la morte di Luca Sacchi e 4 anni e mezzo per l'ex fidanzata Anastasiya (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - ergastolo per Valerio Del Grosso e 30 anni per Paolo Pirino e Marcello De Propris. È questa la pena sollecitata nell'aula bunker di Rebibbia, dalla pm di Roma Giulia Guccione, al termine della requisitoria del processo per la morte di Luca Sacchi, nei confronti di Del Grosso, considerato l'esecutore materiale dell'omicidio, di Pirino, il giovane che lo accompagnava, e di De Propris, accusato di aver fornito la pistola utilizzata per il delitto. L'omicidio è stato compiuto con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti ad un pub in zona Appio, nella Capitale. Tutti e tre sono accusati di omicidio volontario aggravato, perché connesso al fatto di rapina. "È fuori dubbio che l'esecutore materiale sia Valerio Del Grosso. C'è un dolo diretto, perché emerge ... Leggi su agi (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI -per Valerio Del Grosso e 30per Paolo Pirino e Marcello De Propris. È questa la pena sollecitata nell'aula bunker di Rebibbia, dalla pm di Roma Giulia Guccione, al termine della requisitoria del processo per ladi, nei confronti di Del Grosso, considerato l'esecutore materiale dell'omicidio, di Pirino, il giovane che lo accompagnava, e di De Propris, accusato di aver fornito la pistola utilizzata per il delitto. L'omicidio è stato compiuto con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti ad un pub in zona Appio, nella Capitale. Tutti e tre sono accusati di omicidio volontario aggravato, perché connesso al fatto di rapina. "È fuori dubbio che l'esecutore materiale sia Valerio Del Grosso. C'è un dolo diretto, perché emerge ...

