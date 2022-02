Centro, Draghi: escludo essere io il federatore (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Le rispondo in maniera totalmente chiara: lo escludo": così il premier Mario Draghi ha risposto a una domanda sulla sua possibile decisione di essere il "federatore" del "grande Centro" in vista ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Le rispondo in maniera totalmente chiara: lo": così il premier Marioha risposto a una domanda sulla sua possibile decisione diil "" del "grande" in vista ...

Advertising

riotta : Leader del Centro? #Draghi'Lo escludo...Tanti politici mi candidano in tanti posti, mostrando una sollecitudine str… - ilfoglio_it : 'Io federatore dei partiti di centro per il 2023? Lo escludo. Un lavoro me lo trovo da solo'. Così il presidente de… - AlexBazzaro : Ve la ricordate “Scelta Civica” dì Monti? Quella con Casini e Fini insieme? Ottenne tra l’8 e il 9%, il giorno dopo… - matteodipaolo89 : RT @lucianoghelfi: #Draghi: escludo di essere il federatore di un nuovo centro. Mi candidano per incarichi di ogni genere in Italia e all’e… - EttoreTimpanaro : RT @rassegnally: Draghi: “Io federatore di una coalizione di centro alle elezioni del 2023? Lo escludo. Tanti mi candidano a tanti posti.… -