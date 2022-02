Alex Belli sbugiardato da Federica Calemme: “Ho tutte le chat” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Federica Calemme è fuori dal GF Vip 6 da settimane. Poco dopo la sua uscita di scena per volere del pubblico è stata raggiunta da Gianmaria Antinolfi, che con lei aveva iniziato un flirt nella Casa. E tutto procede a gonfie vele tra i due ex concorrenti, lo ha confermato la modella a Casa Chi. “Se Gianmaria mi è subito piaciuto esteticamente e caratterialmente? Sì mi piaceva, perché il mio ideale di uomo è moro, mediterraneo, però non mi aspettavo che sarebbe nata una storia. Anche perché sapevo che lui era impegnato. Quindi non c’avevo pensato più di tanto. Poi vedendolo è scattata una scintilla”, ha spiegato Federica Calemme. Federica Calemme sbugiarda Alex Belli Di recente è stato il suo compleanno e Federica ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022)è fuori dal GF Vip 6 da settimane. Poco dopo la sua uscita di scena per volere del pubblico è stata raggiunta da Gianmaria Antinolfi, che con lei aveva iniziato un flirt nella Casa. E tutto procede a gonfie vele tra i due ex concorrenti, lo ha confermato la modella a Casa Chi. “Se Gianmaria mi è subito piaciuto esteticamente e caratterialmente? Sì mi piaceva, perché il mio ideale di uomo è moro, mediterraneo, però non mi aspettavo che sarebbe nata una storia. Anche perché sapevo che lui era impegnato. Quindi non c’avevo pensato più di tanto. Poi vedendolo è scattata una scintilla”, ha spiegatosbugiardaDi recente è stato il suo compleanno e...

