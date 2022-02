Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2022 ore 08:15 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2022 ORE 08.05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ANCORA LA VIA LAURENTINA PER UNA FUGA DI GAS CHIUSO NEI DUE SENSI DI MARCIA IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E LA ROTATORIA DI VIA DI CASTEL DI LEVA. CONTESTUALMENTE, CHIUSE LE RAMPE CHE DA ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO IMMETTONO SULLA LAURENTINA DIREZIONE FUORI Roma. DEVIATE INOLTRE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA. LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E PONTINA CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022)DEL 10 FEBBRAIOORE 08.05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA LA VIA LAURENTINA PER UNA FUGA DI GAS CHIUSO NEI DUE SENSI DI MARCIA IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E LA ROTATORIA DI VIA DI CASTEL DI LEVA. CONTESTUALMENTE, CHIUSE LE RAMPE CHE DA ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO IMMETTONO SULLA LAURENTINA DIREZIONE FUORI. DEVIATE INOLTRE ALCUNE LINEE BUS DI ZONA. LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONESUD E PONTINA CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI ...

