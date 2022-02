Sull'isola pioveva fuoco: ma i marò non si arresero (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sull'isola fortezza di Cézembre, a largo di una Saint-Malò devastata dalle bombe, un centinaio di fanti di marina della San Marco resistettero all'assedio del'44: furono l'unica spina nel fianco degli alleati in Normandia Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022)fortezza di Cézembre, a largo di una Saint-Malò devastata dalle bombe, un centinaio di fanti di marina della San Marco resistettero all'assedio del'44: furono l'unica spina nel fianco degli alleati in Normandia

