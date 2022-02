Snowboard | Giovanni Malagò | “Grande Omar! Una prova di carattere in una finale tutt’altro che facile”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Omar Visintin ha regalato all’Italia un bronzo dal grandissimo valore. Dopo l’infortunio di inizio stagione, il nativo di Merano si è rialzato giusto in tempo e ha conquistato la sua prima medaglia olimpica. Un traguardo che merita sicuramente tantissimi applausi. Al termine della gara, non manca ovviamente il commento del Presidente del Coni,(Fonte: CONI): “Oggi ci siamo ripresi quello che avevamo perso ieri con la Moioli. Unadiin unache”. Olimpiadi, Italia a medaglia in 7 sport diversi: è record! E si può ancora migliorare… Lo stessopoi continua: “Mi piace sottolineare che questa è l’ottava medaglia vinta in sette discipline ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard Giovanni

Argomenti trattati Olimpiadi Pechino 2022, Omar Visintin bronzo nellocross Visintin, dall'infortunio al ritorno in garaMalagò: 'Grande Omar' Arrivata l'ottava medaglia azzurra ...E per lonon è finita: c'è ancora la prova della squadra mista di sabato. Restate sintonizzati' il commento del presidente del ConiMalagò. .E per lo snowboard non è finita: c’è ancora la prova della squadra mista di sabato. Restate sintonizzati” il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò. In collaborazione con Italpress La ...Non credo che al mondo ci siano tante altre nazioni che possano vantare questo primato. E per lo Snowboard non è finita: c’è ancora la prova della squadra mista di sabato. Restate sintonizzati” ha ...