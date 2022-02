Serie A, pochi gol di testa. Serena: «In area si marca a zona. Poi si stacca a due piedi…» (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’ex centravanti italiano Serena ha provato a spiegare perché in Serie A si segna poco di testa Aldo Serena, storico ex attaccante italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha provato a spiegare perché in Serie A si segni poco di testa. QUALITA COLPITORE DI testa – «Lo stacco, gambe elastiche, e il tempo giusto, cioè la capacità di coordinarsi anche in spazi e tempi brevi. E poi bisogna avere il coraggio di mettere la testa in situazioni pericolose: sopracciglia, naso a fine carriera sai che prima o poi li avrai rotti. L’arte dello stacco, comunque, come diceva il c.t. Vicini, è la dote che si può migliorare di più». COS’È CAMBIATO – «Allora quasi tutti giocavano a uomo, quindi avevi sempre un avversario attaccato, l’importante ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’ex centravanti italianoha provato a spiegare perché inA si segna poco diAldo, storico ex attaccante italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha provato a spiegare perché inA si segni poco di. QUALITA COLPITORE DI– «Lo stacco, gambe elastiche, e il tempo giusto, cioè la capacità di coordinarsi anche in spazi e tempi brevi. E poi bisogna avere il coraggio di mettere lain situazioni pericolose: sopracciglia, naso a fine carriera sai che prima o poi li avrai rotti. L’arte dello stacco, comunque, come diceva il c.t. Vicini, è la dote che si può migliorare di più». COS’È CAMBIATO – «Allora quasi tutti giocavano a uomo, quindi avevi sempre un avversario attaccato, l’importante ...

